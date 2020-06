Parola chiave, fruizione sostenibile. Con tanto senso di responsabilità da parte dei cittadini e un’adeguata informazione. Senza trascurare i controlli con le Polizie locali e le associazioni di volontariato. Castellabate, Agropoli e Pollica scelgono una linea condivisa per la gestione delle spiagge libere dei rispettivi territori comunali. Le linee guida adottate dai tre Comuni sono state presentate, ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa a Santa Maria di Castellabate. Svanisce l’obbligo di prenotazione tramite app e, in linea con l’ultima ordinanza regionale in materia, che tiene conto del netto miglioramento dell’andamento epidemiologico, si punta sul buon senso dei cittadini e su un’adeguata cartellonistica per informare le persone sulle regole da rispettare. La stessa app avrà il solo compito di dare informazioni sulle spiagge disponibili. A vigilare sul corretto rispetto delle regole ci saranno, poi, gli agenti delle Polizie locali e le associazioni di volontariato, al fine di evitare assembramenti o altre situazioni che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute pubblica.

I SINDACI

«Abbiamo rivisto il piano, rispetto alle settimane precedenti, mantenendo però il principio di base legate al distanziamento e alle altre misure previste dalle normative in materia anti Covid-19 - ha sottolineato il primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli - Ma questo non significa liberi tutti. Non a caso saranno intensificati i controlli: quest’anno metteremo in campo un’azione intensa per evitare i fitti in nero». Infatti, il paese di Benvenuti al Sud, così come del resto Pollica e Agropoli, è destinatario di fondi ministeriali per il progetto “Spiagge Sicure”, che quest’anno, oltre al contrasto della vendita ambulante in spiaggia, permetterà di investire le risorse assegnate anche per i controlli anti Covid-19.

