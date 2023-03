Scario, invalido dopo un incidente sul lavoro: condannata una coppia napoletana

Cadde da un albero durante un intervento di potatura in una tenuta a Scario e perse l’uso degli arti inferiori, per scoppiamento delle vertebre D9 e D10 con impegno midollare irreversibile.

A sette anni da quell'incidente, la coppia di coniugi napoletani D.G.C.L. e F.L. proprietarietari del terreno e datori di lavoro di C.L. di Roccagloriosa, è stata condannata, per lesioni colposi gravissime, a 8 mesi di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, ed all’integrale risarcimento del danno biologico e morale, in favore della persona offesa, quantificato nel 95% di invalidità permanente.

Per il Tribunale di Vallo della Lucania i due imputati avrebbero intrattenuto un irregolare rapporto di lavoro con l'operaio cilentano, assunto e posto ad effettuare diverse mansioni nella tenuta in località Marcaneto, in assoluto spregio a tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza sui luoghi di lavoro.