Cilento, un lupo avvistato sui monti del paese di Benvenuti al Sud

Lupi anche lungo la costa del Cilento. Un esemplare adulto è stato avvistato sulle colline di Licosa, in località Torricella, a Castellabate.

L’incontro ravvicinato è avvenuto con un signore della zona, N.C., che, durante una delle consuete passeggiate nel verde, si è ritrovato dinanzi all’esemplare. Appena due giorni fa, tra l’altro, lo stesso signore aveva incrociato sul suo cammino la carcassa di un cinghiali, praticamente sbranato.

E, oggi, poi l’incontro con il lupo che ha confermato il suo pensiero sulla presenza in zona dei lupi. Del resto, non è la prima volta che viene segnalata la presenza dei lupi, anche se soprattutto nelle aree interne come quelle degli Alburni e Vallo di Diano.