Venerdì 9 Marzo 2018, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cilento ancora sul podio per i gelati artigianali più buoni. Il merito è del giovane maestro gelatiere, Simone Esposito, che ha vinto il gusto “Mandorlacchio” la tappa del “Road to gelato festival world Tour", tenutasi nei giorni scorsi all’interno dello stabilimento Zunno Arredamenti di Capaccio, in collaborazione con Carpigiani Gelato University e Sigep (fiera di gelateria e pasticceria più importante "forse" al mondo). Simone, che lavora ad Acciaroli nella gelateria di famiglia "Bar Gelateria Meeting dal 1984", ha preparato il gusto “Mandorlacchio”, utilizzando mandorla d'avola variegato con un cremino di pistacchio croccante e con l'aggiunta di cioccolato di modica a scaglie. Con tale conquista il giovanissimo Esposito approda alla Semifinale Nazionale che si terrà nel mese di marzo 2019 a Bologna. Già nel 2016, Esposito ha conquistato il premio “Gusto dell’Anno 2016) alla Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone.