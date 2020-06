Mappare le praterie di posidonia presenti nei parchi marini italiani. Protagonista del progetto europeo “Sea Forest Life” anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con le riserve marine di Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e della Masseta. Prime attività in corso nel Cilento con il personale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e personale dell’Ente Parco ad Ogliastro Marina. Stanno collaborando anche i carabinieri subacquei della Campania nell’attività di mappatura subacquea delle praterie di posidonia. A garantire supporto e assistenza a terra anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli, competente per territorio, guidata dal capitano Fabiola Garello. © RIPRODUZIONE RISERVATA