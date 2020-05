Un falco è stato tratto in salvo nel mare Bandiera Blu del Cilento. È accaduto, stamattina, in località Ripe Rosse, nel territorio comunale di Montecorice. Il rapace, probabilmente una poiana, è stata recuperata in acqua da un pescatore, che l’ha quindi portata in salvo nel porto di San Nicola a Mare. L’esemplare è stato preso in carico dall’Asl per il primo soccorso. «Ringrazio con tutto il cuore chi si è prodigato per salvarla ed ha avuto la sensibilità di aiutare questo animale ed evitagli una morte certa» è stato il commento del vicesindaco, Pasquale Tarallo, che ha postato le foto sui social.

