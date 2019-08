Cilento, Maria Curzio compie 106 anni: festa con i nipoti

Martedì 27 Agosto 2019, 19:42

E’ l’anziana più longeva del Comune di Vibonati. Si chiama Maria Curzio e oggi ha compiuto 106 anni circondata dall’affetto di figli, nipoti e pronipoti. Nonostante la bella età è molto autonoma e riesce a far sorridere, grazie alla vena ironica che l’ha sempre contraddistina. “Cosa può fare un’anziana come me? Niente". Questa è la risposta che da a chi le chiede come trascorrere le sue giornate. La sua memoria è limpidissima quando parla del passato un po' meno quando deve raccontare fatti del presente. “Ho già dimenticato – dice –cosa ho mangiato stamattina". Maria discende da una delle famiglie nobili vibonatesi. Il padre era Alessandro Curzio, notaio negli anni ’40. Tra i suoi nipoti, anche il Patron del Villammare Festival Film & Friends Alessandro Cocorullo che, nonostante la rassegna cinematografica in corso, non è voluto mancare ai festeggiamenti per i 106 anni della zia . L’arzilla nonnina vive da decenni nella sua casa in riva al mare di Villammare.