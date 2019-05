Per detenzione di arma da sparo clandestina, Pasquale Mirarchi, candidato sindaco del comune di Albanella, è stato arrestato. L'uomo custodiva in casa una pistola con matricola abrasa. A scoprirlo gli uomini della Dia che questa mattina hanno perquisito l'abitazione e l'azienda di allevamento di Mirarchi, indagato anche per turbativa d'asta. L'imprenditore, candidato con la lista «ViviAmo Albanella», domenica 26 maggio avrebbe concorso alla carica di primo cittadino di Albanella, piccolo comune del Vallo di Diano.

Giovedì 23 Maggio 2019, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCADASPIDE - Titolare di una ditta indagato per turbativa d'asta. Indagini della Dia in corso. Questa mattina gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia sono entrati in azione nel comune della Valle del Calore per controlli presso la sede di una società della zona finalizzati all’individuazione e all’eventuale acquisizione di documenti utili. L’attività dell’Antimafia sarebbe collegata al Comune di Agropoli, presso il quale ha vinto un appalto. La stessa sarebbe stata al centro di esposti da parte della minoranza agropolese che ha mostrato diverse perplessità proprio sull’affidamento dell’appalto. Stando alle prime notizie l’attività investigativa sarebbe ricollegata all’inchiesta coordinata dal pm Vincenzo Montemurro e che vede coinvolti l’ex sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, e l’attuale primo cittadino, Adamo Coppola. Per loro l’accusa è di voto di scambio politico-mafioso.La scorsa settimana la Dia era stata anche ad Agropoli per eseguire perquisizioni presso abitazione e uffici del sindaco Adamo Coppola e dell’ex sindaco Alfieri, oggi candidato a Capaccio Paestum.