Sabato 2 Giugno 2018, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 14:38

La maxi padella di Camogli in tour dalla Liguria al Cilento. È lei, infatti, la “Special Guest” della decima edizione della “Festa del Pescato di Paranza”, organizzata nella location del film di Benvenuti al Sud, dall’Associazione Punta Tresino in collaborazione con lo sponsor “Friol” e con il patrocinio del Comune di Castellabate.Cinquemila persone hanno preso parte alla prima serata dove già sono state fritte nel padellone speciale oltre cento cassette di pescato locale freschissimo. La padella pesa ventisei quintali, ha un manico di tre quintali e un diametro di tre metri e ottanta centimetri, per poter essere agevolmente trasportata nelle varie trasferte in altre regioni d’Italia.«È un onore per noi - spiegano dall’associazione Punta Tresino - aver avuto la possibilità di usare per la prima volta questa maxi padella».