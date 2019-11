Dopo sei mesi in coma ha cessato di battere il cuore di Davide Penza . L’uomo di 30 anni di Casal Velino ha perso la vita martedì scorso presso l’ospedale di Versilia di Camaiora in Provincia di Lucca dove nel maggio scorso fu trasferito dopo le prime cure nell’ospedale di Vallo della Lucania. Davide cadde da un muro di 3 metri. Fu ritrovato in un dirupo in località Serra Marina a Casal Velino Capaluogo. Oggi la salma ha fatto rientro nella cittadina salernitana. La camera ardente è stata allestita nella Chiesa della Santissima Assunta di Casal Velino paese dove venerdì alle 9 saranno celebrati i funerali. © RIPRODUZIONE RISERVATA