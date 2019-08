CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Agosto 2019, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 11:18

La prima telefonata di Simon al 118, quella in cui lo sfortunato ragazzo francese chiede aiuto, parte alle 8.57 del 9 agosto. Poi altre due o forse tre telefonate al 112, intorno alle 9.15, sulle quali saranno necessari ulteriori approfondimenti. Alle 9.25, in entrata, risulta una chiamata da parte del 112, nonché, sempre in entrata, un'altra telefonata via Whatsapp alle 9.50, alla quale non è stata data risposta. Questi alcuni dei dati venuti fuori dall'analisi del cellulare di Simon Gautier, l'escursionista trovato morto in località Ciolandrea di San Giovanni a Piro. Ieri la polizia postale di Napoli ha aperto il cellulare del ragazzo. Il telefonino dal quale il 9 agosto scorso l'escursionista fece partire la telefonata di richiesta di aiuto: «Sono caduto - diceva - aiutatemi, ho entrambe le gambe rotte».