«Cilento music festival», l'ultimo concerto è di James Senese

A concludere il «Cilento music festival» sarà il concerto di James Senese che si terrà nell'anfiteatro naturale di Laurino sabato 25 settembre.



Il sassofonista napoletano si esibirà insieme alla storica band «Napoli Centrale», a supporto del suo ultimo capolavoro discografico «James back» e del docu-film «James» - di Andrea Della Monica.

«Nella società attuale - dichiara James Senese - è diventato molto difficile far prevalere il bene sul male e ancora più complesso parlare alle persone per cercare di far capire loro quella che per me è la strada giusta dei sentimenti. Ogni persona ha un proprio credo, non siamo tutti uguali e ognuno costruisce il proprio mondo in modo differente. Ma uno dei problemi principale è che vi sono persone che hanno velleità dominanti. Per realizzare il mio ultimo lavoro discografico ho guardato un po’ dappertutto, per trovare una voce comune che potesse entrare nel cuore della gente. È un disco molto sofferto ma pieno d’amore ed è proprio l’amore quello che io cerco in ogni momento della mia vita e del mio lavoro. Il lavoro che ho fatto è stato di cercare un unico suono: quello della verità, il mio essere nero e bianco… per potermi ritrovare e ritrovare la mia identità. Sembrano canzoni ma sono al di sopra delle canzoni, sono lo specchio della mia vita, in questi brani si sente il soffio del mio cuore.»