Quinto nido di Caretta Caretta in Campania, ancora nel Cilento. Stavolta mamma tartaruga ha scelto la spiaggia del porto di Acciaroli, nel comune di Pollica. «Al chiaro di una luna straordinaria la caretta caretta è tornata ad Acciaroli per deporre le sue uova - ha scritto il sindaco Pisani sui social - Adesso non ci resta che attendere circa 50 gg per la schiusa». Sul posto stamane gli esperti della stazione zoologica di Napoli. Poche ore prima era stata confermata la presenza del secondo nido ad Ascea, oltre a quelli di Caprioli ed Eboli. Ultimo aggiornamento: 09:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA