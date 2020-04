Paura questa mattina in località Chiove di Moio della Civitella. Un 90enne che viaggiava a bordo di una Fiat Punto è finito fuori strada. L'uomo, taglialegna, probabilmente si stava recando in campagna quando ha subito l'incidente. Immediatamente è scattato l'allarme. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza rianimativa della Misericordia. Presenti sul posto anche i carabinieri. L'uomo è stato trasferito presso l'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. Per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi. Il 90enne potrebbe aver avvertito un malore e per questo aver perso il controllo della sua vettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA