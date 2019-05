Venerdì 17 Maggio 2019, 08:43

La loro favola è iniziata 70 anni fa e ancora prosegue. Nozze di titanio per Lorenzo Verrone e Onorina Guerra entrambi nati nel 1929. Originari di Rocca Cilento, si unirono in matrimonio il 16 maggio 1949. Dal loro sogno d’amore nascono Giovanni e Filomena.Nonostante tutto il loro amore per il Cilento, sono costretti, come tante altre famiglie a lasciare il borgo in cerca di fortuna in Svizzera; più di 30 anni oltre il confine ma il cuore sempre radicato alle origini.Poi il ritorno al paese dove tutt'ora vivono.Oggi Lorenzo ed Onorina, alla soglia dei 90 anni, sono ancora insieme a dispetto degli acciacchi e dei battibecchi di tutti i giorni, ma forse il trucco del loro settantennale matrimonio sta proprio qui… tenacia e caparbietà, capacità di resistere all’usura della vita come il titanio simbolo di questo anniversario.Ieri la festa con una torta, una bottiglia di spumante e ovviamente il calore della loro famiglia e degli amici.