Cilento, ordigno bellico sulla spiaggia di Capitello

Ordigno bellico rinvenuto sul litorale di Capitello, spiaggia interdetta. Nella cittadina balneare del Comune di Ispani, nel tratto di costa che corre lungo la SS18 tra Torre Normanna e l’Ippocampo un passante ha rinvenuto fra gli scogli una bomba presumibilmente risalente alla seconda guerra mondiale. Subito ha allertato gli enti competenti. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera di Palinuro che con un’apposita ordinanza ha interdetto l’area.

Si è in attesa dell’arrivo degli artificieri di Taranto per far brillare l’ordigno e mettere in sicurezza il tratto di costa. Fino ad allora nello specchio acqueo antistante il luogo dove si trova l’ordigno e per un raggio di 200 metri è vietata la navigazione, l’ancoraggio , la pesca e ogni altra attività di superficie o subacquea, comrpesa la balneazione. Il sindaco Franco Giudice ha ordinato anche il divieto di sosta sulla spiaggia per persone o imbarcazioni.