Cilento Outlet, due notti bianche con spettacoli, animazione e musica

L’aria frizzante di una notte d’estate, spettacoli, animazione, scenografie, giochi di luce e musica sotto le stelle. Tutto questo, e tanto altro ancora, per due eccezionali notti bianche (venerdì 27 e sabato 28 agosto a partire dalle ore 18:00) al Cilento Outlet.

Già, quest’anno l’attesissimo appuntamento della cittadella dello shopping raddoppia e si presenta agli ospiti nell’inedita veste del “Cilento Circus”. A rendere magiche queste notti bianche ci saranno infatti artisti di strada, clown, trampolieri, giocolieri, funamboli, prestigiatori. E ancora, maschere, figuranti e musicisti per dar vita ad uno spettacolo entusiasmante che riproporrà l’atmosfera del grande circo, vissuto in una chiave del tutto nuova e a prova del pubblico più esigente. Ma non è tutto, solo ed esclusivamente per le notti bianche, le saracinesche del Cilento Outlet resteranno alzate sino alle 23.00 con sconti speciali del 70% sul prezzo outlet sulla collezione primavera estate nei numerosi negozi aderenti. L’occasione giusta per rinnovare il guardaroba a prezzi inimmaginabili.