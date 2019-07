Venerdì 26 Luglio 2019, 12:23

Cilento Outlet, brand del Gruppo Irgen, ha ormai rivoluzionato il concetto di shopping, trasformando ogni fine settimana in un’occasione di svago da vivere in famiglia. Dopo il successo della scorsa edizione torna a grande richiesta questo sabato e domenica il “Mondo delle Favole”. Per due giorni le strade del centro si trasformeranno in un fantastico set fiabesco. E non è solo un modo di dire. Ad accogliere grandi e piccini ci saranno tutti i classici personaggi Disney, da La Bella e La Bestia a Elsa e Anna di Frozen, dai buffi Cip e Ciop all’elefantino Dumbo. E ancora, gli intramontabili Minnie e Topolino e l’intraprendente Aladdin. Gli eroi dei bambini saranno tutti lì, pronti a intrattenerli con spettacoli e animazione, sempre all’insegna di quella shopping experience che nel corso delle settimane sta conquistando il cuore di migliaia di famiglie.In queste due giornate da “C’era una volta” non poteva mancare una favola anche per le mamme e per i papà… che potranno così continuare ad approfittare dei saldi di fine stagione con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. L’idea è dunque quella di regalare, almeno per un week end, le emozioni di una favola. Un modo per ritrovare un po’ di spensieratezza, perché le favole piacciono proprio a tutti e non hanno età. Così, con la scusa di accompagnare i più piccini, tutti, ma proprio tutti, possono vivere un’esperienza magica. Come sempre, l’orario estivo del Cilento Outlet (con chiusura non più alle 21 ma alle 22) è un’occasione in più per condividere qualche ora di relax con le persone care.