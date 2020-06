Il Cilento Outlet, anche quest’anno, darà il benvenuto alle piacevoli serate estive con una notte bianca all’insegna dello shopping e del relax all’aria aperta!



Sabato 27 giugno si rinnova l’appuntamento con lo shopping sotto le stelle fino a mezzanotte, che diventerà particolarmente conveniente a partire dalle ore 18 grazie ad uno speciale sconto del 50% dal prezzo outlet sulle collezioni primavera/estate nei negozi aderenti all’iniziativa.



La notte bianca è diventata un momento molto atteso dal pubblico del Cilento Outlet, un appuntamento imperdibile per le famiglie salernitane e non solo. La cittadella dello shopping è, infatti, il riferimento per lo shopping dell’intera area cilentana e del Vallo di Diano, ma anche per la Lucania e la Calabria settentrionale.



Quella di sabato è inoltre l’occasione per scoprire i tantissimi nuovi brand che hanno arricchito l’offerta merceologia del centro, da GS Sport (New Balance e Ciesse Piumini) a General Store Outdoor (Napapijri e MCS). E ancora, GS USA (Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Schott), Sandro Ferrone e Antica Sartoria. Tanti nuovi brand di successo per ampliare l’offerta del centro. © RIPRODUZIONE RISERVATA