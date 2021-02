Il portale online del Cilento Outlet si «cambia d’abito»: nuova grafica

Una nuova veste grafica e nuove funzionalità, il portale on line del Cilento Outlet si “cambia d’abito” per portare la sua shopping experience anche sui dispositivi di chi ama scegliere la qualità al giusto prezzo.

Sono già migliaia i clic che dimostrano l’interesse degli internauti al nuovo video di benvenuto che campeggia nella home page, un tour virtuale che accompagna il visitatore attraverso le strade della cittadella dello shopping. Una vera e propria preview dell’offerta merceologica e dell’atmosfera di relax e di divertimento che l’outlet cilentano ama offrire per regalare un’esperienza di shopping indimenticabile ed adatta a tutta la famiglia.

Novità assoluta, la creazione della sezione “Click&Collect” che consente di prenotare le numerose offerte dei brand presenti nella vetrina digitale con un semplice click e ritirare comodamente in negozio entro 72 ore, sicuri di essersi aggiudicati il prodotto desiderato al miglior prezzo. Una sorta di “angolo delle offerte”, quindi, che può soddisfare chi ha poco tempo per girare, ma al tempo stesso non vuole rinunciare ad essere alla moda con acquisti veloci e vantaggiosi.

Molto intuitiva la nuova mappa del centro, scaricabile in pdf anche in versione mobile, sulla quale i brand sono divisi per categoria ed il percorso del cliente è segnato da caselline che si colorano al passaggio del puntatore. Per affinare la ricerca c’è poi la pagina dei “marchi” dove si possono cercare gli oltre 70 brand del centro sia in ordine alfabetico che per categoria merceologica.

Ampio spazio anche al turismo, con itinerari artistici, culturali e gastronomici a prova del turista più esigente. Per vivere al meglio l’esperienza al Cilento Outlet, il nuovo portale dedica una sezione anche a servizi esclusivi, come il prestito passeggini, carrozzelle ed ombrelli e l’innovativa gift card, acquistabile anche online, spendibile in tutti i negozi del centro (per regalare il piacere di scegliere).

Infine, per essere sempre aggiornati, l’ultima grande novità è la livechat, che consente di parlare con un operatore in tempo reale e porre domande su orari, marchi e persino situazione meteo ottenendo risposte in tempo reale.

Insomma, La Irgen Retail Management, società che gestisce il Cilento Outlet (oltre che i complessi commerciali denominati Maximall) accoglie l’innovazione e lancia questo nuovo sito per offrire risposte rapide alla sua numerosa clientela sempre più smart.

