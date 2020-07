Con l’avvio dei saldi al Cilento Outlet si respira già aria di vacanza. Sono tantissime, infatti, le famiglie che hanno scelto di approfittare dei ribassi per arricchire il proprio guardaroba con le migliori firme italiane e internazionali. Del resto, la cittadella dello shopping è il luogo ideale per trascorrere qualche ora di assoluto relax, tra vetrine griffate, ristoranti e bar, vivendo a pieno una piacevole shopping experience.



Al Cilento Outlet, punto di attrazione e riferimento non solo per l’intera area cilentana e del Vallo di Diano, ma anche per la Lucania e la Calabria settentrionale, va avanti in questi giorni una vera e propria corsa all’affare. Tante e di primissimo piano le nuove aperture: da GS Sport - New Balance e Ciesse Piumini a General Store Outdoor - Napapijri e MCS. E ancora, GS USA - Tommy Hilfiger, Calvin klein e Schott, Sandro Ferrone, Antica Sartoria e Pompea. «Per i nostri ospiti - spiega Felicita Merlino, center manager del Cilento Outlet - questo è uno dei momenti più attesi dell’anno, il nostro obiettivo è rendere indimenticabile ogni esperienza d’acquisto. Tutto al Cilento Outlet ruota attorno a questo ideale, ogni dettaglio del Centro è progettato per garantire acquisti sereni e ore di spensierata felicità familiare. Non ci interessano le operazioni “spot”, da noi i saldi sono un’opportunità reale e concreta per tutti». Un’occasione per trascorrere il tempo libero in maniera piacevole e gratificante negli ampi spazi all’aperto e nei viali del centro, sempre freschi e pieni di vita. Al resto ci pensano gli sconti record, che aumentano il potere di acquisto delle tante famiglie che scelgono il Cilento Outlet. Ecco perché l’estate parte da qui, dall’occasione giusta per concedersi il vestito, il costume, le scarpe o la borsa da sfoggiare in vacanza. O per arricchire, senza spendere un patrimonio, il guardaroba di tutta la famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA