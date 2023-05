Cilento, pesca illegale nell'area marina protetta: sequestri

Il personale della Guardia Costiera di Agropoli, diretto dal Tenente di Vascello Alessio Manca, a seguito di una mirata attività di controllo finalizzata al contrasto dell’attività di pesca all’interno della insistente area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, ha individuato e sequestrato, uno strumento da pesca di tipo “ rete da posta” della lunghezza di circa 100 metri il quale si dispiegava all’interno della baia di Ogliastro.

I militari intervenuti, a bordo del Battello GC A98 hanno constatato che l’attrezzo da pesca, oltre a non essere consentito sia per la tipologia che per la località in cui veniva utilizzato, attesa la particolare vicinanza rispetto alla spiaggia, costituiva potenziale pericolo per la balneazione, inoltre non era correttamente segnalato, ovvero sprovvisto della prevista marcatura identificativa.