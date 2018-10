Sabato 20 Ottobre 2018, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLO DELLA LUCANIA - Attimi di paura questa mattina lungo la variante di Vallo della Lucania. Un extracomunitario, intorno alle 6, ha iniziato a lanciare delle pietre contro le auto parcheggiate in zona. Il proprietario di una delle vetture si è reso conto di quanto stava accadendo ed ha cercato di raggiungerlo. Il giovane, vistosi scoperto, si è dato alla fuga nelle campagne circostanti.Del caso sono stati informati sia i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania che gli uomini della tenenza della guardia di finanza che si sono immediatamente messi sulle sue tracce. Lo straniero, però, ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche sono tutt’ora in corso. Sul posto anche i sanitari del 118. L’episodio non ha mancato di destare preoccupazione tra i residenti della zona che temono anche per la loro incolumità. Stando alle prime ricostruzioni il giovane, ospite di un centro di accoglienza della zona, era sceso poco prima da un autobus.