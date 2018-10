Lunedì 8 Ottobre 2018, 06:20

POLLICA - Arrivano le prima piogge e puntuali si verificano anche le prime frane nel cuore del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. A farne le spese, stavolta, è la strada provinciale 133 che collega San Mauro Cilento con i vicini borghi di Serramezzana e Mercato Cilento. Ieri mattina, infatti, alcuni massi si sono staccati dal costone che sovrasta la strada e hanno invaso la carreggiata. Solamente il caso ha evitato che transitasse qualche veicolo quando la frana si è riversata sulla sede stradale. Tra questi, infatti, spicca un masso di enormi dimensioni, che ha invaso una delle due corsie di marcia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Pollica, agli ordini del maresciallo capo Lorenzo Brogna, che hanno transennato l’area interessata dalla caduta dei massi e dei detriti. Dei fatti è stato immediatamente avvisato anche il settore Viabilità della Provincia di Salerno, che è l’Ente gestore dell’arteria. Oggi, quindi, i tecnici interverranno sul posto per eseguire i sopralluoghi del caso e prendere i dovuti provvedimenti. Non è escluso che i tecnici di palazzo Sant’Agostino siano costretti proprio a chiudere l’arteria per consentirne la messa in sicurezza totale della sede stradale e per bonificare il costone. Chi conosce bene il territorio racconta, infatti, che lungo quel costone ci sono altri massi pericolanti. «Ci sono altri massi che potrebbero cadere da un momento all’altro» spiega, infatti, chi è giunto per primo sul posto.Ma non è l’unica arteria a sud della provincia che versa in condizioni difficili. La situazione si è acuita negli ultimi anni e interessa soprattutto le arterie dell’entroterra. A rendere tutto più complicato, ovviamente, è il maltempo. Non a caso sono bastate le prime piogge per causare i primi disagi. E c’è chi coglie, ancora una volta, l’occasione per denunciare la carenza di manutenzione, un problema di non facile risoluzione.