Camerota, Salvini al question time sulla Mingardina: bisogna reintrodurre le Province vere, elette dia cittadini

«Questa interrogazione mi fa essere sempre più convinto che la reintroduzione di Province, vere, elette direttamente dai cittadini, con denari, potere e competenze, possa servire». A dirlo è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo in Aula al Senato ad un'interrogazione sulla riapertura della strada 562 «Mingardina» nel comune di Camerota. A portare all'attenzione del ministero lì'interrogazione era stato il senatore Francesco Silvestro che aveva raccolto le richieste del coordinatore di Forza Italia Giovani nel Cilento, Pasquale Dell’Omo, di far luce sull’attuale disservizio della strada Mingardina di Camerota dove ci fu il crollo e anche l'esplosione per salvaguarare il costone roccioso. La Mingardina, ricordiamo, fu chiusa per tre mesi e le preoccupazioni dei cilenti è di giungere impreparati alla stagione estiva.

«Le parole del ministro Salvini, che oggi ha risposto in Senato ad un'interrogazione di Forza Italia sulla necessità di garantire al più presto la completa viabilità della strada statale, vanno nella direzione da noi auspicata. Si tratta infatti di un'arteria stradale, chiusa forzatamente per la messa in sicurezza e riaperta dopo 5 mesi a corsia alternata, che costituisce l'accesso principale a Marina di Camerota ed è utilizzata dai turisti e dai residenti per raggiungere gli ospedali e i plessi scolastici di Vallo della Lucania e Sapri, oltre ad essere la via di fuga principale nel piano di protezione civile comunale vigente. Le continue dispute tra il Comune di Camerota, la Soprintendenza di Salerno e l'Ente Parco nazionale del Cilento, alle quali assistiamo da mesi, non fanno altro che rallentare le attività di messa in sicurezza e di riapertura.