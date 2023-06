Cilento, raduno in canoa e kayak nel ricordo di Salvatore Gaurdiano tra Agropoli e Castellabate

Il mare blu del Cilento non ha deluso le aspettative dei partecipanti alla 14esima edizione di “Pagaiando per il Cilento”, il raduno internazionale in canoa e kayak in memoria di Salvatore Gaudiano che nel fine settimana ha interessato Agropoli e Castellabate.

L’appuntamento sportivo, organizzato dalle associazioni di kayak salernitane in collaborazione con Gianni De Luca, vera anima del più antico raduno della provincia di Salerno, rientra nel cartellone degli eventi “Sport e Gastronomia nel Cilento”, organizzati dall’associazione Punta Tresino nel territorio comunale di Castellabate.

I partecipanti hanno pagaiato lungo una costa incantevole ed ammirato panorami mozzafiato, partendo dalla vicina Agropoli fino a giungere nella baia di Ogliastro Marina, a Castellabate.

L’evento ha offerto agli appassionati una meravigliosa opportunità di esplorare le acque cristalline di Agropoli e Castellabate e di godere di una straordinaria avventura marina.

E’ stata un'esperienza responsabile e rispettosa dell'ambiente marino che ha consentito di promuovere pratiche sostenibili che tutelano l'ecosistema marino.