Cilento, ricerche in corso: scomparso un 88enne

Da ore non si hanno più notizie di Carmine Errico, 88enne di Orria. L’anziano si è allontanato oggi pomeriggio dalla sua abitazione, forse per andare in campagna e non è poi rientrato. La famiglia preoccupata ha fatto scattare l’allarme. Dalle 16 di oggi tutto il paese si è mobilitato per aiutare i carabinieri, la protezione civile e la polizia municipale nelle ricerche. A seguire le operazioni avviate per il ritrovamento di Errico, anche il sindaco Mauro Inverso suo familiare. I volontari e le forze dell’ordine stanno perlustrando soprattutto l’area dove si trova la campagna dell’anziano ma fino ad ora nessuna novità .

