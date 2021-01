Da ieri sera non si hanno più notizie di Francesco Cortazzo, 81enne di Cannalonga. L’anziano che è affetto da Alzheimer si è allontanato da casa e non è più rientrato. I familiari hanno fatto scattare l’allarme.



In comune nella tarda serata si è svolta una riunione, presente il sindaco Carmine Laurito, i carabinieri di Vallo e i vigili del fuoco del distaccamento vallese per organizzare le operazioni di ricerche . I figli dell’anziano hanno detto che l’uomo è uscito di casa nel pomeriggio, era in pigiama ed ha indossato un cappotto e un cappello. L’ultima volta sarebbe stato visto ad Angellara. Le ricerche sono in corso da ore anche con la partecipazione di una squadra della comunità montana Gelbison e un elicottero. Squadre di vigili del fuoco sono arrivate questa mattina da Salerno.

