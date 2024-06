Cilento, il ricordo dell'ex calciatore Mauro Corrente ad un mese dalla scomparsa

Sarà ricordato oggi pomeriggio, 1 giugno, alle ore 17, presso la chiesa di San Giorgio, a Cicerale, Mauro Corrente, ex calciatore e procuratore scomparso lo scorso 1 maggio. La commemorazione si terrà, infatti, proprio a Cicerale, paese di cui era originario e a cui era molto legato.

Ex calciatore della Salernitana negli anni Anni Settanta, si era distinto anche con le maglie del Nola in Italia e del San Gallo in Svizzera, dove ha giocato in serie A. Anche dopo aver tolto gli scarpini, era sempre rimasto legato al calcio diventando un grande scopritore di talenti.

Corrente era stato il principale artefice anche del trasferimento alla Salernitana di Roberto Merino. Negli ultimi tempi Corrente si divideva tra il suo amato Cilento, Cicerale era il suo luogo del cuore, e la Svizzera per essere al fianco della figlia nella gestione di una attività di ristorazione.