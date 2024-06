Cilento, scontro auto-scooter: feriti due centauri sulla strada statale 18

Scontro tra un'auto ed uno scooter, nel pomeriggio di oggi, lungo strada statale 18, nei pressi della rotatoria di Ponte Barizzo, a Capaccio Paestum. Ad avere la peggio due persone, un uomo e una una donna, a bordo del mezzo a due ruote, soccorse e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Agropoli e della Valcalore di Roccadaspide, unitamente all’automedica della Croce Rossa di Capaccio Paestum.

I due malcapitati, originari di Santa Maria di Castellabate, sono stati trasportati entrambi in codice rosso presso gli ospedali “Ruggi” di Salerno e di Battipaglia. Illeso il conducente della Fiat.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Vallo della Lucania per i rilievi del caso. Pochi minuti dopo, un altro incidente, per fortuna senza conseguenze, si è verificato sulla SS18 nei pressi dello svincolo in località Cafasso.