Cilento, l'International street food fa tappa a Policastro

Dopo il successo di pubblico delle prime sessantanove tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 4 milioni e 400mila visitatori, la VII edizione dell’International Street Food - la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, torna in Cilento. La 70esima tappa dell'evento itinerante si svolgerà, con il supporto di Confcommercio Imprese per l’Italia - provincia di Salerno, a Policastro da venerdì 28 luglio a lunedì 31 luglio nel parcheggio del Porto (venerdì ore 14-24, sabato, domenica e lunedì dalle 18 alle 24).

Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. Sarà possibile gustare: la cucina siciliana, la cucina messicana, la pasta mantecata, gli hamburger di Angus, di Fassona e di Chianina, la cucina argentina, gli arrosticini, la porchetta, la pizza fritta, la pizza napoletana, il pesce fritto, i panini di polipo gourmet, il caciocavallo impiccato, birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei, internazionali, e il cocktail bar.

Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di Paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.