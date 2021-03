Baby-teppisti in azione sul monumento: sindaco del Cilento pubblica il video

Teppistelli in azione a Santa Maria Castellabate. E’ successo la notte scorsa. Il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri ha pensato bene di pubblicare sulle sue pagine social le immagini per denunciare quanto stava accadendo in piazza Lucia.

Un gruppo di ragazzini avrebbe posto in essere azioni contro il Monumento ai Caduti. Lo stesso era già stato oggetto di interventi di sistemazione dopo che nelle scorse settimane erano stati posti in essere atti vandalici ai suoi danni. Il sindaco Maiuri aveva condannato il gesto.

“I teppistelli della notte ancora una volta in azione contro il Monumento ai Caduti. Se qualche genitore riconoscesse un proprio figlio farebbe bene a vergognarsi”, dice il primo cittadino.

Tra i commenti dei social, poi, è arrivata la risposta di un profilo anonimo “Siamo ragazzi” che prova a chiarire la situazione: “Vorrei scusarmi per questo malinteso, ma le posso giurare che cercavamo solo di recuperare il pallone”. Infine una richiesta: “Le chiedo se può togliere questo video in cui i 4 ragazzi sono solo vittima delle apparenze”.

