Così ha scritto Cristina in una recensione, ospite dell'agriturismo U'Malazeno, che si trova a Torchiara, in una contrada, in via Pietralena, vicino Rocca Cilento: «Quasi sempre associamo la vacanza al ricordo di un luogo. Ma la vacanza che davvero resta nel cuore è quella che al luogo unisce il calore delle persone conosciute, il sapore delle bontà assaggiate, il sentore dei profumi inalati. Un'esperienza ad immersione totale. Se andate in Cilento ve ne accorgerete. Soprattutto se vi concederete di deviare dalla costa per scoprire l'entroterra, con i suoi paesi di pietra abbarbicati sulle colline, tra ulivi e fichi, perle rare, nascoste. In uno di quei paesini antichi, dal sereno nome di Torchiara, vi consiglio di fermarvi all'agriturismo U'Malazeno, «magazzino» un tempo, trasformato da poco in un luogo accogliente e comodo, dove ogni sasso racconta la storia delle generazioni della famiglia che lo gestisce. Vi troverete bene! E non solo perché è incastonato nella bellissima campagna cilentana che guarda il mare e perché ci dormirete sonni tranquilli dopo una giornata in spiaggia o in giro per questa affascinante terra, che non è più Campania e non è ancora Lucania, ma ha una forte e radicata identità. Amerete U'Malazeno perché ad accogliervi troverete Barbara, che vi metterà a vostro agio con il suo contagioso sorriso e vi racconterà tutto quello che potrete fare e vedere. Perché al mattino vi saluterà papà Franco: tra l'accudimento delle caprette e delle galline e il lavoro nell'orto, troverà il tempo di portarvi un cestino di fichi bianchi appena colti, una vera delizia Doc di queste parti che crea dipendenza! E perché per la colazione arriverà mamma Teresa con in mano ogni giorno una torta diversa fatta da lei la sera prima. Tutte buonissime. E perché in giornata passerà di certo Nello: anche se impegnato in mille attività di famiglia e per la comunità locale troverà il tempo per salutarvi e vedere se va tutto bene, segno di una cura rara. I giovani Barbara e Nello gestiscono l'agriturismo, che è poi una vera azienda agricola, con l'aiuto dei genitori. E alla fine, come promette Teresa, state certi che tornerete a casa con un paio di chili in più e molta gioia, e, aggiungo io, anche il cuore pieno di gratitudine per la bellezza del contesto e delle persone che lo abitano. Così, sostenibili integralmente e generativi di valori, ce ne sono ancora tanti in Italia e ne costituiscono il più grande patrimonio. Sono preziosi e quindi da tutelare a tutti i costi».



Barbara e Nello Manzi hanno rispettivamente 35 e 33 anni. L'addetta ai rapporti con i giornalisti è Barbara, che dopo le superiori, ha conseguito una laurea triennale in Scienze Biologiche. Nello, invece è ragioniere e pensa a far quadrare i conti. Torchiara è un piccolo comune campano di 1700 abitanti che si trova nella parte nord-occidentale del parco nazionale del Cilento, in una zona privilegiata, oserei dire: a un passo dal mare (e che mare!) quasi totalmente coperta di vegetazione. Gli ulivi secolari, i filari di vite, il paesaggio collinare da cartolina. Si ha quasi la sensazione di essere in Toscana. Il borgo è un concentrato di eleganti e nobili dimore del XVII e XVIII secolo, una ventina di casali realizzati nel cosiddetto stile cilentano - portale in pietra, torre e balconcini in ferro battuto - suddivisi tra il rione di Soprano e quello di Sottano. In epoca medievale di torri ne esistevano parecchie, alcune di origini longobarde e parte integrante della cinta muraria, altre appartenenti alle dimore gentilizie. Per visitare Torchiara e le sue frazioni si consiglia di seguire la «via verde» che attraversa tutto il territorio in un percorso che si snoda tra stradine che lasciano passare solo un'auto alla volta, sentieri immersi nella natura e viuzze che regalano scorci sospesi nel tempo: la greenway inizia dalla parte più vecchia, chiamata Soprana, e passando dalla villa comunale arriva prima al centro storico alla chiesa di San Salvatore (risalente al 1100, dalla sua posizione si ammira un panorama unico sul golfo di Agropoli e Paestum) e poi prosegue fino alla frazione di Sottana, dove meritano una sosta la Torre Mangone, le chiesa della Madonna delle Grazie e di San Bernardino, che la leggenda narra sia stata costruita in occasione della venuta del Santo nella zona. Torchiara è anche un'ottima base per visitare il Cilento. È proprio in località Copersito che è nato nel 2021 U'Malazeno, tre camere e fuori una grande vasca idromassaggio per rinfrescarsi nella bella stagione.

Dice Barbara: «L'agriturismo è immerso in circa un ettaro coltivato ad uliveto, piante di fichi e un orto». Perché Nello e Barbara hanno dato questo nome all'agriturismo? «U'Malazeno, in italiano vuol dire magazzino degli attrezzi per lavorare il terreno, potare, seminare l'orto - afferma Nello - ma era anche un posto dove i nostri avi si riparavano dalla pioggia». Nello non ne ha voluto sapere di andare via da Torchiara. Gestisce anche una caffetteria in paese con la fidanzata. «Qui resterò, qui vivrò e qui morirò», dice. E Barbara non può far altro che assecondarlo. U'Malazeno è stato ricostruito su un antico rudere abbattuto. Quattro anni ci sono voluti per mettere in piedi una struttura che è un gioiello nel Cilento interno. Barbara, Nello, con la madre Teresa coccolano gli ospiti, con una ricca colazione ricavata dai prodotti che offre questa terra benedetta da Dio. La classica colazione fatta in casa. La torta che va forte è quella ai fichi fatta da Barbara con le proprie mani, con le uova del pollaio e i fichi che profumano sugli alberi e poi confetture, frutta fresca di stagione. C'è anche la colazione salata, ma è poco richiesta. Papà Franco cura l'uliveto e ne ricava un olio sopraffino. Molti ospiti portano via questi prodotti con la promessa di ritornare. «Abbiamo cominciato a lavorare a pieno ritmo - spiega Barbara - da giugno a settembre del 2021 e poi è stato un crescendo. Impieghiamo molto i social nel nostro lavoro». Poiché non si pranza e non si cena, Barbara ha inaugurato l'apericena che è quasi una cena. «Serviamo ai nostri ospiti salumi e formaggi tipici, pane abbrustolito con il nostro olio, conserve sott'olio di verdura: peperoni, melanzane, carciofini, zucca e broccoli». Il prezzo è onesto. Dai 10 ai 15 euro. Il lavoro della famiglia Manzi non si ferma mai. Devono accudire non solo gli ospiti tutto l'anno, ma anche caprette e galline. Diversi turisti per sfuggire alle orde di bagnanti che affollano il mare di Agropoli, preferiscono respirare l'aria salubre di U'Malazeno e poi la sera con il frinire delle cicale, una passeggiata nel borgo antico dopo una cena a lume di candela in uno dei diversi ristorantini di Torchiara, fanno sì che il corpo goda insieme all'anima. Un bacio nell'oscurità di una coppia che si apparta per un istante fa di U'Malazeno un luogo d'incanto dal quale non si vorrebbe mai ripartire.