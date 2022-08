Cilento Travel Experience, attesi Leslie Austin e Chris Ray

Il 26 Agosto la reunion dei maggiori esponenti della musica cilentana con la partecipazione straordinaria di Leslie Austin e Chris Ray. La settima tappa di Cilento Travel Experience è targata «My Land Cilento Music Festival». Venerdì 26 Agosto, alle ore 21.30, a Laureana Cilento, tredici artisti cilentani, con la partecipazione straordinaria di Leslie Austin e Chris Ray, si alterneranno sul palco per omaggiare la musica. Il «My Land Cilento Music Festival» , con la direzione artistica di Lillo De Marco, nasce dall'idea di unire le eccellenze del territorio per dar vita a un unico spettacolo in cui generi e repertori diversi convergono in un «movimento musicale cilentano», alla scoperta della storia e delle tradizioni. Oltre a Leslie Austin e Chris Ray, si esibiranno: Fortunata Monzo, Angelo Loia, Angelica Parisi, Santino Scarpa, Aristide Garofalo, Valentina Montone, Paola Tozzi, Kameliya Naydenova, Sergio Scavariello, Annamaria Martiscelli, Angelo Santolo, Giovanna Germano' e Peppe Cirillo.

Gli artisti saranno accompagnati dall'orchestra diretta da Umberto Elia. Cilento Travel Experience , finanziato dai fondi regionaali POC Campania 2014/2020 – Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura - Programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania, è un progetto che vede il comune di Capaccio Paestum capofila di un partenariato composto da Agropoli, Giungano, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara. L'evento di Laureana Cilento è il settimo di dieci spettacoli itineranti che, tra Agosto e Settembre, stanno animando i borghi coinvolti nel progetto. Per informazioni e aggiornamenti consultare le pagine Facebook e Instagram di Cilento Travel Experience o scrivere a: cilentotravelexperience22@gmail.com.