Mercoledì 14 Agosto 2019, 15:04

Dopo cinque giorni di indagini sono stati individuati i genitori di Simon Gautier. Il ragazzo francese di 29 anni scomparso da venerdì scorso sulle colline del Golfo di Policastro. Ma sia il padre che la madre non avrebbero fornito notizie utili alle ricerche. Insieme ai genitori è stata rintracciata anche la ragazza con la quale condivideva un appartamento a Roma dove Gautier viveva da due anni per frequentare l’università. La ragazza ha riferito che l’amico prima di lasciare la capitale aveva detto che si sarebbe cimentato in una nuova avventura. Sul suo pc è stata ritrovata la mappa del percoso che avrebbe voluto seguire. Secondo quanto riferito dalla sua coinquilina la sua intenzione era quella di raggiungere Napoli partendo da Policastro. Un lungo viaggio a piedi e con tenda da campo a seguito. Il giovane francese è stato descritto come una persona molto solitaria e abituata a lunghi percorsi a piedi con sacco a pelo a seguito. Intanto è iniziata la sesta giornata di ricerche che sono state concentrate tra Policastro e Camerota.