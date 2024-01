Esce il libro su Vicente Feola: l'allenatore di Castellabate vincente con il Brasile

Sarà presentato in anteprima a Castellabate, agli inizi di marzo, il libro dedicato a Vicente Feola, l'allenatore del Brasile campione del mondo nel 1958 originario proprio del comune cilentano. Intitolato "La Copa do Mundo tra Due Popoli", il libro è edito dalla casa editrice La Colomba di Castellabate e scritto da Lucio Schiuma di Pisticci (MT), con il contributo anche di Massimiliano Bruno di Angri (Sa).

L'organizzazione è curata dalla Fondazione Fioravante Polito, strettamente legata alla storia e alle origini di Vicente Feola, discendente di una famiglia di Castellabate emigrata in Sudamerica all'inizio del secolo che intraprese la carriera da allenatore e divenne famoso nel 1958, anno in cui guidò la Nazionale di calcio del Brasile alla sua prima vittoria nella storia della Coppa del Mondo in Svezia.

«Questo volume promette di proiettare una luce unica sulla storia della Coppa del Mondo, arricchito da affascinanti fotografie, tra cui alcune inedite che svelano i luoghi iconici immortalati nelle memorabili immagini di Feola» spiega il presidente della Fondazione, Davide Polito.



La presentazione ufficiale è fissata per il mese di marzo e offrirà un'opportunità imperdibile per gli appassionati di calcio e coloro che desiderano esplorare la storia condivisa di due popoli attraverso la magia del torneo più amato al mondo.