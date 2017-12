Domenica 24 Dicembre 2017, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 17:37

Un incendio ha colpito nel primo pomeriggio la collina delle Ripe Rosse, nel comune di Montecorice. Le fiamme stanno causando anche la caduta di massi sulla sottostante rete viaria. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. Il fronte è piuttosto vasto tanto da rendere più complicato l’intervento dei soccorsi. Inoltre, essendo tramontato il sole, è impossibile richiedere anche l’ausilio dei mezzi aerei. Non è la prima volta che l’area delle Ripe Rosse viene presa di mira da piromani. Già in passato, infatti, si sono verificati diversi incendi, alcuni anche di notevole entità. Intanto, è già polemica sulla caduta di alcuni massi visto che di recente sono stati eseguiti dei lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso.