Da Hollywood al cuore del Cilento. Questa mattina Michael Doyle, attore americano, accompagnato dal presidente della proloco di Laurino, Gaetano Pacente ha visitato il borgo cilentano apprezzandone la bellezza e la cultura.

Doyle ospite di amici nel Cilento, è conosciuto principalmente per il suo ruolo in Law & Order: Special Victims Unit come Ryan O'Halloran.