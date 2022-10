Halloween al Cilento Outlet all'insegna di giochi di magia e sconti

Una domenica da trascorrere assieme, tra streghette e meravigliose sorprese, quella che sta per prendere vita al Cilento Outlet. Il management della «cittadella dello shopping» guarda ancora una volta alle esigenze delle famiglie, con tantissimo intrattenimento di qualità e la possibilità di regalarsi le grandi firme a prezzi accessibili. Così, questa domenica (30 ottobre) la festa di Halloween si trasforma in una giornata imperdibile, certamente attesa dai più piccoli, ma anche dai più grandi. Per grandi e piccini saranno infatti i giochi e gli spettacoli di magia, ai quali si aggiungeranno laboratori tematici e animazione con trampolieri. Attività che si concentreranno tra le 10.00 e le 12.30 e le 15.00 e le 18.00.

E visto che fare shopping al Cilento significa anche e soprattutto potersi permettere le grandi marche a prezzi accessibili, spazio anche all’attesissima «rush hours», un’ora a sorpresa di sconti da capogiro. A partire da sabato 29, In tutti i negozi che aderiscono all’iniziativa, che saranno annunciati tramite la filodiffusione del Centro, uno sconto che sarà addirittura del 50%. Insomma, al Cilento Outlet, quella di Halloween è una festa per tutta la famiglia.