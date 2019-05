Venerdì 3 Maggio 2019, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 11:36

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno sequestrato un’area di circa 8 chilometri quadrati adibita a discarica abusiva di carcasse di autoveicoli e di rifiuti speciali, anche pericolosi, denunciando una persona, proprietaria del sito adibito a deposito non autorizzato. I militari della stazione di Sala Consilina hanno accertato che in una vasta area recintata, già sede di una rivendita di autoveicoli, erano state depositate 100 carcasse di autovetture in stato di abbandono e due container ricolmi di rifiuti speciali, anche pericolosi, tra i quali pezzi di carrozzeria, pneumatici, oli minerali, materiale plastico e ferroso arrugginito, materiale altamente tossico per l’uomo in caso di contaminazioni della falda acquifera del relativo percolato .Oltre all’area, sono stati sottoposti a sequestro preventivo i rifiuti speciali rinvenuti sul posto, il cui peso complessivo è stimato in circa 300 tonnellate.