C’è poco spazio per le sepolture. Il cimitero comunale di Nocera Inferiore ha bisogno di nuove aree. L’ampliamento non è più rinviabile e l’amministrazione comunale vuole evitare che si vada verso una saturazione con conseguente stretta delle autorizzazioni. Ed evitare un ampliamento che vada oltre le reali esigenze dei cittadini. Per questo motivo la giunta guidata dal sindaco Paolo De Maio ha approvato l’atto d’indirizzo per far fronte alle tante richieste dei cittadini che vorrebbero realizzare nuovi loculi e cappelle. L’esecutivo ha autorizzato la pubblicazione di una manifestazione d’interesse per sondare i bisogni della cittadinanza e comprendere le reali richieste.

«Prima di procedere a un progetto di ampliamento del cimitero - spiega l’assessore Francesco Cicalese - è necessario valutare le reali richieste di manufatti e nuove aree cimiteriali». Allo stato attuale, quasi tutti i loculi realizzati nel cimitero comunale sono stati dati in concessione ai cittadini e le richieste di nuove realizzazioni sono numerose. «Crediamo sia importante - dice il sindaco De Maio - procedere all’ampliamento attraverso la costruzione di nuovi loculi oltre alla possibilità di concedere aree per la realizzazione di manufatti cimiteriali in autofinanziamento pubblico. È necessario però un atto propedeutico che confermi la nostra intuizione». C’è chi, però, propone un ampliamento “green” per ridurre il consumo di suolo e l’uso di altro cemento. È l’ex sindaco Manlio Torquato che già in passato aveva immaginato con l’ex assessore Ciro Amato, nuovi spazi nel camposanto riducendo al minimo l’impatto ambientale evitando la costruzione di imponenti edifici con i loculi.

«Il mio - precisa Torquato - vuole essere un contributo al dibattito. Vorrei provare a sottrarre alla logica del consueto e quindi del desueto, scelte che potrebbero sondare possibili novità. Tra l’altro l’argomento è già tema di dibattito in Europa. Una delle prospettive più innovative, peraltro pienamente compatibile con le credenze e consuetudini religiose nostrane, è quella dei cimiteri green. A grandi linee si può dire che si tratta di consuete sepolture, ma non in sepolcri di cemento, sebbene con tecniche non costose e bio compatibili, anche con la intensificazione delle piantumazioni e la creazione di verde fruibile. In questo modo l’espansione cimiteriale non si traduce in sottrazione di suolo e compromissione cementizia dello stesso.

E si sottrarrebbe alla logica scontata in cui si rischia di scadere ogni qual volta un’amministrazione subordina l’espansione cimiteriale alla sola manifestazione di interesse dettata da mere ragioni numeriche».