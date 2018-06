Martedì 5 Giugno 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 06:30

Lumini, fiori freschi e preghiere. Baci alle effigi dei cari genitori che non ci sono più da ormai dieci anni. E devoti momenti di raccoglimento ricchi di affanni e sospiri. Per più di due mesi, Vincenza Coscia si è recata al cimitero di Brignano ripetendo quei riti che avvicinano i vivi ai defunti. Per più di due mesi, lei e i fratelli si sono presi cura del loculo scelto per far riposare le spoglie della madre e del padre. O, almeno, così credevano. Perché, di fatto, la nicchia era vuota e i resti parcheggiati altrove. Con il risultato di aver dispensato «ave Maria» ed «eterno riposo» a una fredda lastra di marmo.Tutto comincia lo scorso 8 marzo, quando Vincenza si reca al camposanto di Salerno per il dovuto rito dell’esumazione. «Mamma e papà sono morti a pochi mesi di distanza, dieci anni fa - racconta la donna - Così, trascorso il tempo stabilito e comprata la nicchia dove mettere il cassettino con i loro resti, sono andata al cimitero per assistere all’operazione». Vincenza e i fratelli, insomma, espletate tutte le procedure, si sono presentati presso la tomba dei genitori per presenziare al loro disseppellimento. «Nel corso delle operazioni - continua la sessantatreenne - ci è stato chiesto se volevamo effettuare la pulizia delle ossa dei nostri congiunti. Ma io e i miei fratelli non abbiamo voluto. Dopodiché, i resti sono stati riposti nel cassettino di acciaio che avevamo acquistato».A quel punto, Vincenza si è recata in direzione per ricevere un altro bollettino da pagare. «In tutto - spiega la donna – abbiamo pagato una somma pari a 800 euro». Tutto regolare. Almeno apparentemente. Inclusi gli accordi presi per la sistemazione del loculo. «Abbiamo chiesto che la fotografia di mia madre che era sulla tomba venisse sistemata sul nuovo loculo, mentre per quella di mio padre abbiamo deciso di provvedere noi, autonomamente». Insomma, «la mia cliente - spiega l’avvocato Andrea Criscuolo - ha eseguito tutte le procedure richieste per l’esumazione ma non ha acquistato servizi accessori». Poi, con i fratelli, ha lasciato il camposanto congedata con un «tutto a posto». E, dunque, pensando che non ci fosse altro da fare, è tornata a casa convinta di aver chiuso la pratica.Sono riprese, così, le consuete visite al camposanto. «Sono tornata al cimitero dopo due settimane – racconta Vincenza – Non nego di aver tirato un sospiro di sollievo quando sul nuovo loculo ho visto che era già stata sistemata l’immagine di mia madre. Di lì a poco abbiamo fissato anche quella di mio padre». Fino a quando, «circa due settimane fa - spiega - ricevo una telefonata. “Per una nostra dimenticanza”, mi hanno detto, “abbiamo ancora in custodia il cassettino con le ossa”. E mi è stato chiesto di recarmi al cimitero per altri atti da firmare».