Cinghiali «addomesticati» nel Cilento, famigliola a spasso a Montecorice

Proprio come dei turisti alla ricerca di aria salubre vicino al mare e magari qualcosa di buono da mettere sotto i denti. Nulla di strano se non fosse che protagonista è una famigliola di cinghiali a passeggio, in pieno giorno, a San Nicola a Mare, nel comune di Montecorice, tra il porto e le abitazioni.

Mamma e figli sono stati accolti da un piccolo "buffet" e, dopo aver deliziato il palato, sono risaliti verso la collina alle spalle del nucleo urbano. Non è, tuttavia, la prima volta che accade perché gli ungulati si spingono sempre più, nel cuore del Cilento, nei centri urbani alla ricerca di cibo.

Resta, quindi, alta l'attenzione su una problematica che non si riesce a risolvere. I cinghiali, infatti, causano danni ai raccolti agricoli e spesso sono causa anche di incidenti stradali.