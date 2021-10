Cinghiali al trotto al mercato poi entrano nel cortile della scuola

Cinghiali al mercato e, appena ventiquattr’ore prima, in giro lungo la strada che conduce al porto. Tutto in pieno giorno, a San Marco di Castellabate. E ora monta la preoccupazione tra i cittadini. A destare scalpore e paura tra la gente è stata, in modo particolare, la comparsa improvvisa ieri mattina di due grossi esemplari nel parcheggio di piazza Passaro, che il giovedì si trasforma in area mercatale. I due ungulati hanno cominciato a correre all’impazzata tra lo stupore sia dei mercatali che dei residenti. La scena è stata ripresa da uno smartphone ed è diventata virale sui social. E sono entrati persino nel cortile della scuola. «È incredibile, non credevo ai miei occhi» racconta chi ha assistito alla scena. «Non se ne può davvero più - aggiunge una signora - Stavo vicino alla mia auto con la spesa quando ho visto un bestione correre velocemente, ho avuto molta paura. Bisogna intervenire seriamente perché prima o poi succede qualcosa di grave». E non è finita qui. Perché il giorno prima, a poca distanza dalla stessa piazza, una vera e propria mandria di cinghiali andava a passeggio, sempre in pieno giorno, lungo la strada che conduce al porto. E anche in questo caso non sono mancate le polemiche, nel mirino ancora una volta il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ma gli episodi ormai non si contano in tutti i centri, dalla costa all’entroterra. Lungo la Bussentina, infatti, nelle ore scorse, un autocarro ha centrato in pieno un cinghiale spuntato all’improvviso sulla carreggiata. Nessuna conseguenza grave per l’autista, mentre l’animale è deceduto sul colpo. Agli inizi di settembre, lungo la stessa strada, è deceduta anche una persona a causa di un incidente provocato proprio dall’attraversamento improvviso di un cinghiale. Una buona notizia, però, arriva da Roscigno, dove sono cominciati i lavori per la realizzazione di un centro di raccolta delle carcasse di cinghiali.