Cinghiali in pineta, l'allarme dei residenti: «C'è chi gli porta da mangiare»

Cinghiali nella pineta di Baia Arena, a Case del Conte, nel comune di Montecorice. Ad attirarli è il cibo che ormai quotidianamente gli viene portato. Così, una decina, tra adulti e cuccioli, sono stati fotografati proprio all’ingresso dell’area naturalistica intenti a consumare il “pasto”. Perché da tempo, infatti, si registrano anche questi episodi nell’area protetta a sud della provincia, praticamente invasa dai cinghiali. Ci sono persone che, di fatto, portano da mangiare, e non solo a Baia Arena, ai cinghiali, che di conseguenza si ritrovano ogni giorno in punti ormai prestabiliti per consumare il cibo.

Questo fenomeno non contribuisce sicuramente a risolvere una situazione già complicata visto che l’eccessiva presenza degli ungulati causa ogni giorno danni ai terreni coltivati, senza dimenticare che sono spesso causa anche di incidenti stradali, purtroppo anche dall’esito nefasto. Quindi, come se non bastasse, c’è anche chi gli dà da mangiare, facendo così spingere i cinghiali sempre più a ridosso dei centri abitati. Un comportamento a dir poco discutibile che andrebbe eliminato. Intanto, con l’arrivo del nuovo anno, i cittadini si augurano che possa finalmente decollare il piano di gestione dell’emergenza cinghiali così da trasformare il problema una risorsa, tra abbattimento selettivo e filiera delle carni.