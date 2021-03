Cinque bar chiusi a Battipaglia e 32 persone contravvenzionate

Controlli anti Covid-19 della polizia municipale a Battipaglia. I vigili urbani, diretti dal tenente colonnello Gerardo Iuliano, hanno controllato molte attività commerciali e cinque bar sono stati chiusi per non aver rispettato le norme per evitare il contagio del coronavirus. Oltre ad essere stati sanzionati i proprietari degli essercizi commerciali fuorilegge i locali dovranno rimanere chiusi per cinque giorni. Multe anche per trentadue persone sorprese senza mascherina e che sorseggiavano bibite dinanzi i bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA