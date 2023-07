Salerno, nuova vita per Cioffi: l'ex senatore M5S fonda una start up per l'energia rinnovabile

Nuova sfida per l'ex senatore salernitano del M5S Andrea Cioffi, che cambia vita e si lancia nell'economia verde, creando la start up Awaco Energy. «Come poter continuare a contribuire al cambiamento della società e porre rimedio ai danni causati dall'uso predominante di fonti fossili? Come poter contrastare il climate change e innescare modelli virtuosi verso gli ambiziosi goals dell’Agenda 2030 e gli obiettivi mondiali verso l’impatto zero?», si chiede Cioffi, che per 23 anni ha lavorato nel settore delle opere pubbliche e per due legislature è stato senatore per il Movimento 5 Stelle.

«Da lunghe ricerche, analisi e innumerevoli ore di lavoro, nasce lo sviluppo di una metodologia innovativa a cui fa seguito la domanda di brevetto per una soluzione di stoccaggio dell'energia - continua Cioffi - Nasce così una startup innovativa per trasformare questa idea in una realtà concreta». «Siamo consapevoli che questo percorso sarà costellato di ostacoli e difficoltà, come spesso accade a chi si impegna in qualcosa di complesso. La passione per la politica non verrà mai abbandonata, ma si può realizzare anche attraverso l'impulso ad una transizione ecologica concreta.

Oltre all’innovazione tecnologica, è indispensabile sensibilizzare le persone all’implementazione di standard di consumo sostenibili, a salvaguardia dell’ecosistema e dell’habitat naturale. È una sfida avvincente», insiste l’ex senatore.

Andrea Cioffi e Awaco Energy lavorano per contribuire all'innovazione e alla sostenibilità energetica. L'impegno di Cioffi è una testimonianza della sua determinazione a rendere il mondo un posto migliore, combattendo per un futuro in cui l'energia pulita e rinnovabile si imponga come una realtà tangibile. «A presto ed a riveder le stelle», conclude Andrea Cioffi, sottolineando la sua determinazione nella nuova sfida e contribuendo a un futuro più sostenibile per tutti.