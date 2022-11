Cirielli, il video del discorso in inglese del viceministro degli Esteri diventa virale (e non è più disponibile)

Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha condiviso su Facebook il suo intervento alla Twas Sixteenth General Conference Basic Sciences for Evidence-Based Decision-Making and Sustainable Development in the Global South. Il video non risulta più disponibile, ma il web lo ha già visto e ha avuto modo di scatenarsi.

Il già presidente della provincia di Salerno ha parlato in un inglese non perfetto e ha provocato l'ironia del web. Non è una novità, era già accaduto in passato, quando altri politici non si erano dimostrati pratici della lingua, come con il famoso “shish” di Renzi.

Un commento del video dice: «Ottimo inglese. Complimenti! Ha studiato da Di Maio?». Su Twitter qualcuno scrive: «Comincio a farmi un'idea del perchè di tutta questa ossessione per italianizzare le parole inglesi...»

«Quale altro paese del G7 ci regala queste perle raffinate?! Grazie Viceministro!» commenta qualcun altro.

Quale altro paese del G7 ci regala queste perle raffinate?!

Grazie Viceministro! https://t.co/t38knS2lYV — Pax (@dottorpax) November 25, 2022

Inoltre, alla fine del video, un taglio tardivo, fa sentire il viceministro che commenta l'intervento appena fatto: «Era molto veloce però».