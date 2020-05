«L’unica anomalia è che Cirielli e i suoi familiari hanno avuto la possibilità, per più volte, di accedere a un accertamento che molti comuni cittadini non ricevono affatto o non in tempi brevi». È botta e risposta a distanza tra una operatrice del laboratorio covid-19 del Ruggi e il deputato di Fratelli d’Italia. Dopo la denuncia dell’altro giorno, attraverso un post su Facebook, da parte del parlamentare salernitano su presunte anomalie nella verifica del suo tampone e di quello della compagna, in seguito a risultati discordanti emersi da test effettuati in sedi diverse, sempre sul suo profilo social arriva anche la replica di Patrizia Ardia, il tecnico che ha assistito all’esame, che rimanda al mittente le accuse. A mettere ordine nella disputa è l’infettivologo Luigi Greco, che chiarisce come ad oggi «non esiste nessun test che possa vantare sensibilità e specificità al 100 per cento».

La querelle ha inizio da un lungo post sul social network di Edmondo Cirielli, in cui spiega come ha scoperto la nuova positività al covid-19. Immediata giunge la controreplica di Cirielli. «Innanzitutto non ho chiesto io di fare il tampone e neanche di averlo con urgenza - sostiene il parlamentare - Personalmente, siccome stavo e sto benissimo, non mi ero preoccupato affatto della cosa, se non per senso civico (e anche per questo a mie spese, pur essendo stato dichiarato guarito da voi del Ruggi), perché andare in giro da infetto lo ritengo molto pericoloso. Le anomalie che ho segnalato derivano da notizie che sono arrivate proprio dal vostro interno, evidentemente non la pensate tutti allo stesso modo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA