Giovedì 18 Aprile 2019, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disposta la custodia cautelare in carcere per l’ex vicensindaco ed ex assessore metelliano, Enrico Polichetti, accusato di scambio elettorale politico mafioso. La misura restrittiva, però, sarà afficace solo nel momento in cui il provvedimento diventerà definitivo, ossia con la conferma da parte della Corte di Cassazione. Ci sarà, quindi, un ulteriore passaggio a Roma in seguito all’impugnazione del provvedimento - emesso ieri dai giudici salernitani - che sarà presentata dall’avvocato Marco Salerno (difensore dell’indagato) alla Suprema Corte. Il Riesame (presieduto dal giudice Gaetano Sgroia) ha deciso in sede di rinvio: ad inizio anno, i giudici salernitani negarono l’arresto di Polichetti ritenendo di non poter configurare l’ipotesi di scambio politico-mafioso e confermando, così, la precedente pronuncia del gip Scermino (che, a novembre dello scorso anno, aveva respinto la richiesta di misura cautalere avanzata dalla Dda salernitana).